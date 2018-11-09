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"Укрзализныця" запустила поезд "Мукачево-Будапешт" по евроколее

"Укрзализныця" запустила поезд "Мукачево-Будапешт" по евроколее

Укрзализныця 14 ноября запустила тестовый поезд сообщением Мукачево-Будапешт на евроколее.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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“Планируем в ближайшее время запустить регулярное сообщение… Следующее направление – на Словакию, и также евроколея. Об этом недавно договорились со словацким коллегой”, – сообщил министр в Facebook.

По его словам, Мукачево с его удобным сообщением со многими украинскими городами и странами Европейского союза может стать крупным железнодорожным хабом, и не только пассажирским.

Напомним, ранее сообщалось, что поезд будет курсировать европейской колеей, ширина которой 1435 мм. Поскольку украинская железная дорога не эксплуатирует поезда для такого пути, будут использовать подвижной состав венгерских коллег.

Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.

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По материалам РБК-Украина
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