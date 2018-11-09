Омелян пообещал дешевые перелеты из Киева в Одессу

Министр инфраструктуры Владимир Омелян спрогнозировал, что в скором будущем из Одессы в Киев и Харьков будут лететь бюджетные авиарейсы. Стоимость билета будет около 500 гривен. Новые перелеты будут курсировать уже в следующем году.
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Ранее в Министерстве инфраструктуры сообщали, что 93% всех рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины выполняются вовремя.
Мои fiнансы:
Сейчас, помимо самолета, добраться из Киева до Одессы можно поездом (“Черноморец”, “Интерсити”) и автобусом.
- Купе поезда “Черноморец” (время в дороге – около 12 часов) – более 500 гривен.
- Автобус (время в дороге 6-8 часов) – от 315 гривен.