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Омелян пообещал дешевые перелеты из Киева в Одессу

Омелян пообещал дешевые перелеты из Киева в Одессу

Министр инфраструктуры Владимир Омелян спрогнозировал, что в скором будущем из Одессы в Киев и Харьков будут лететь бюджетные авиарейсы. Стоимость билета будет около 500 гривен. Новые перелеты будут курсировать уже в следующем году.

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Ранее в Министерстве инфраструктуры сообщали, что 93% всех рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины выполняются вовремя.

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Сейчас, помимо самолета, добраться из Киева до Одессы можно поездом (“Черноморец”, “Интерсити”) и автобусом.

  • Купе поезда “Черноморец” (время в дороге – около 12 часов) – более 500 гривен.
  • Автобус (время в дороге 6-8 часов) – от 315 гривен.
По материалам Finance.UA
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