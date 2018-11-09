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МИУ решило построить аэропорт в Мукачево

МИУ решило построить аэропорт в Мукачево

Министерство инфраструктуры решило построить новый аэропорт в Мукачево. Он станет главным в Закарпатской области вместо ограниченного в развитии аэропорта “Ужгород”.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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“Я верю, что мы найдем источники финансирования для строительства нового аэропорта в Мукачево уже в 2019-2020 году. Мы исследовали весь регион, и аэропорт Мукачево был выбран как наиболее удачный для этого региона”, – заявил он во время встречи с представителями Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).

При этом Омелян подчеркнул, что пока не будет построен этот аэропорт, крайне важно возобновить нормальную работу аэропорта “Ужгород”. Именно этому вопросу были посвящены переговоры с EASA.

Взлет и посадка в аэропорту Ужгорода осуществляются с заходом самолетов в воздушное пространство Словакии. Раньше его использование регулировалось межправительственным соглашением, но летом 2016 года его срок закончился. Для возобновления трансграничных услуг в словацком воздушном пространстве Украина должна получить сертификацию EASA.

“Это очень важный и решающий вопрос не только для Закарпатского региона, но и для Украины в целом. Как вы знаете, Закарпатский регион отделен от Украины горами, поэтому для нас очень важно иметь регулярные ежедневные рейсы из Киева в Ужгород и другие города. Более того, мы рассматриваем вопросы аудита EASA как аудит всей Украине”, – заявил Омелян.

МИУ рассчитывает, что в случае положительного вывода EASA полеты из Киева в Ужгород начнутся еще в этом году.

По материалам lb.ua
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