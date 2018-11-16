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Гройсман рассказал о перспективах поставок угля и сжиженного газа из США

Гройсман рассказал о перспективах поставок угля и сжиженного газа из США

Украина будет закупать уголь у международных партнеров, пока не начнет покрывать внутренний дефицит.

Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает Reuters.

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По словам Гройсмана, на сегодня Украина заинтересована в поставках сжиженного газа. Кроме того, эта тема обсуждалась в ходе недавних переговоров с министром энергетики США Риком Перри.

“Мы говорили о целом спектре нашего сотрудничества в энергетическом секторе. Что касается угля, мы будем покупать его у наших международных партнеров, пока не будем покрывать внутренний дефицит”, – добавил Гройсман.

По материалам РБК-Украина
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