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Дефицит газа в Украине составляет 10-12 миллиардов кубов ежегодно

Дефицит газа в Украине составляет 10-12 миллиардов кубов ежегодно

Зависимость Украины от импортного газа на сегодняшний день еще довольно высокая, дефицит голубого топлива составляет 10-12 млрд кубометров.

Об этом сказал вице-премьер-министр Владимир Кистион.

“Зависимость украинской экономики от импорта газа остается все еще стабильно высокой – дефицит газа составляет порядка 10-12 млрд кубометров в год”, – сказал Кистион.

Он подчеркнул, что Украина из года в год снижает потребление природного газа – ежегодно ориентировочно на 10%.

“Это происходит за счет энергоэффективности украинских домохозяйств и частично теплой зимы. Если правительственная программа по наращиванию собственной добычи газа 20/20 будет выполняться государственной компанией «Укргазвидобування» должным образом, Украина сможет уже в ближайшей перспективе отказаться от импортного газа и обеспечивать потребности населения и ТКЭ своими энергоресурсами”, – пояснил Кистион.

По материалам Правительственный Портал
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