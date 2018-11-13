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На 2,3 миллиона грн: С помощью TruCam зафиксировали более 8 000 нарушений

На 2,3 миллиона грн: С помощью TruCam зафиксировали более 8 000 нарушений

В Украине за месяц контроля за скоростью транспорта на дорогах с помощью приборов TruCam зафиксировали более восьми тысяч нарушений и выписали штрафов на 2 289 млн грн.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на странице в Facebook.

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Так, с 16 октября до 13 ноября патрульные вынесли 8 123 постановления за превышение скорости движения больше чем на 20 км/ч и 50 км/ч.

“Наложено взыскание в виде штрафа на общую сумму 2 миллиона 289 тысяч 135 гривен, из которых уплачено добровольно на общую сумму 1 миллион 325 тысяч 234 гривны, что составляет 58 % от общей суммы наложенных штрафов”, – написал Белошицкий.

Он подчеркнул, что скорость транспорта фиксируют открытым способом: опубликованы места на дорогах, где размещены приборы, перед местами измерения – предупредительные знаки, непосредственно на месте стоит патрульная машина с включенными проблесковыми маячками.

“Наша цель – не собрать как можно больше материалов, а предупредить правонарушение, снизить скорость движения транспорта в самых опасных местах. Водите ответственно”, – отметил Белошицкий.

По материалам Корреспондент.net
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