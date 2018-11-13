Евросоюз усилит защиту идентификационных карточек

Европейский Союз усиливает безопасность идентификационных карточек, чтобы уменьшить случаи фальсификации личных данных.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

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Как сообщается, в ЕС усилят безопасность удостоверений личности граждан ЕС и документов о проживании, выданных гражданам ЕС и членам их семей, которые не являются членами ЕС.

Предложенные новые правила улучшат безопасность этих документов путем введения минимальных стандартов как для информации, содержащейся в них, так и для функций безопасности, общих для всех государств-членов, которые их выдают.

В соответствии с новыми предложениями, удостоверения личности в ЕС должны выпускаться в одинаковом формате кредитной карты (ID-1), включать зону считываемого аппаратурой контроля, соблюдать минимальные нормы безопасности, установленные Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

Новые документы, помимо фото, должны содержать два отпечатка пальцев владельца карты, которые в цифровом формате будут занесены на бесконтактный чип.

Также сообщается, что удостоверения личности будут действительны на максимальный срок 10 лет.

Государства-члены имеют право выдавать карты ID на более длительный срок лицам старше 70 лет. В случаях, если карты будут выдавать детям младше 12 лет, их максимальный срок действия составит 5 лет.