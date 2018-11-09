НКРЭКУ прокомментировала срыв отопительного сезона в Кривом Роге и Херсоне

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выразила обеспокоенность срывом отопительного сезона в Кривом Роге и Херсоне.

Об этом говорится на сайте Нацкомиссии.

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“Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обеспокоена неудовлетворительной организацией начале отопительного сезона в городах Кривой Рог и Херсон. Такая ситуация вызвана тем, что производители тепловой энергии АО «Криворожская теплоцентраль» и АО «Херсонская ТЭЦ» остаются без газоснабжения, что делает невозможным обеспечение теплом домов жителей г. Кривой Рог и г. Херсон”, – говорится в сообщении.

Относительно причин отсутствия газоснабжения в НКРЭКУ отметили, что НАК «Нафтогаз Украины» не имеет оснований для поставок природного газа на указанные объекты из-за задолженности АО «Криворожская теплоцентраль» и АО«Херсонская ТЭЦ». В связи с отсутствием поданных НАК «Нафтогаз Украины» номинаций, операторы газораспределительных систем не имеют правовых оснований осуществлять распределение природного газа таким предприятиям.

НКРЭКУ призвала всех участников процесса, включая правительство Украины, Фонд государственного имущества Украины, органы местной власти консолидировать усилия и принять все необходимые меры для срочного восстановления газоснабжения объектов производителей тепловой энергии и начала отопительного сезона 2018/2019 годов.