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Экс-менеджер банка попался на продаже базы данных в интернете

Экс-менеджер банка попался на продаже базы данных в интернете

Сотрудники департамента киберполиции разоблачили мужчину на продаже персональных данных клиентов украинских банков.

Как сообщили в полиции, объявление о продаже базы данных мужчина разместил на тематическом форуме в интернете. Стоимость базы он оценил в 10 000 долларов.

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По данному факту полицейские начали уголовное производство. Во время проведения досудебного расследования работники киберполиции установили мужчину, который пытался продать персональные данные граждан Украины.

Им оказался 37-летний житель Днепропетровской области, который ранее занимал руководящую должность в одном из украинских банков. База данных, которую он пытался продать, насчитывала информацию об около полумиллионе граждан.

По материалам Корреспондент.net
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