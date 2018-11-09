В Италии решили штрафовать владельцев авто с иностранной регистрацией

Правительство решило наказывать владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые находятся в стране более 60 дней.

Соответствующая норма указана в недавно принятом законе о безопасности, передает итальянское информагентство ANSA.

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Так, автовладельцу дается на перерегистрацию машины 180 суток. Все это время транспортное средство будет находиться на специальном складе.

В случае нарушения закона автомобиль будет конфискован. Минимальный штраф составляет 712 евро. Наказывать финансово будут итальянцев и граждан других стран, которые постоянно проживают или работают в Италии.