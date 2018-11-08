Samsung готовит смартфон новой серии

Samsung готовит к выпуску первый аппарат нового семейства Galaxy R-Series.

Им якобы станет смартфон среднего уровня на платформе Qualcomm Snapdragon 450. Этот процессор содержит восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 506 и модем LTE со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с.

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В ассортименте Samsung ранее присутствовал аппарат Galaxy R. Он был выпущен ещё в 2011 году, став младшей версией Galaxy S II. В компании решили возродить данную маркировку.

Формирование новых семейств смартфонов теоретически позволит Samsung укрепить позиции на рынке, которые несколько пошатнулись под давлением китайских конкурентов.

Samsung является крупнейшим в мире поставщиком смартфонов, но спрос на аппараты компании падает. По оценкам IDC, в третьем квартале текущего года под брендом Samsung было реализовано 72,2 млн. смартфонов против 83,3 млн. годом ранее. Доля компании на мировой арене составила 20,3 % (22,1 % в третьей четверти 2017-го).

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