Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 57 0

Samsung разрабатывает гибкий планшет (схема)

Samsung разрабатывает гибкий планшет (схема)

В Сети были опубликованы чертежи из нового патента Samsung, которые подтверждают разработку компанией гибкого планшета. Судя по изображениям, гаджет будет сгибаться пополам. Об этом пишет Phone Arena.

В патенте описаны детали устройства, которое может использоваться и как традиционный планшет, и как своего рода смартфон (если сложить его пополам), лицевой стороной вверх.

Если же складывать его обратной стороной, то планшет можно будет закрыть, тем самым защитив дисплей от возможных повреждений.

Концепция планшета предполагает наличие рамок по обеим сторонам дисплея. Сделаны они будут из алюминия, как и шарнирный механизм.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина