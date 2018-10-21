Samsung разрабатывает гибкий планшет (схема)

В Сети были опубликованы чертежи из нового патента Samsung, которые подтверждают разработку компанией гибкого планшета. Судя по изображениям, гаджет будет сгибаться пополам. Об этом пишет Phone Arena.

В патенте описаны детали устройства, которое может использоваться и как традиционный планшет, и как своего рода смартфон (если сложить его пополам), лицевой стороной вверх.

Если же складывать его обратной стороной, то планшет можно будет закрыть, тем самым защитив дисплей от возможных повреждений.



Концепция планшета предполагает наличие рамок по обеим сторонам дисплея. Сделаны они будут из алюминия, как и шарнирный механизм.