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В Украине с начала года взыскано 388 млн грн задолженности по зарплате

В Украине с начала года взыскано 388 млн грн задолженности по зарплате

В Украине с начала 2018 года было взыскано 388 млн грн задолженности по заработной плате.

Об этом на пресс-конференции “Результаты работы государственной исполнительной службы за 3 квартала 2018 года” сообщил директор Департамента государственной исполнительной службы Алексей Воробьев.

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Он также сообщил, что задолженность полностью погашена по 28,5 млн гривен.

“25,1 млн гривен погашены задолженности по зарплате ЧАО “Ровноазот” в пользу 1204 работников. 19,5 млн гривен взыскано с ЧАО “Северодонецкое обьединение “Азот” в пользу 789 сотрудников. 21,4 млн гривен взыскано государственными исполнителями с ПАО “Запорожьеоблэнерго”, – добавил он.

По словам заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светланы Глущенко, органы ГИС в 2018 году взыскали в пользу бюджета 1,2 млрд гривен.

“В 2018 году было открыто 1 млн 950 тысяч производств. Взыскано в пользу бюджета 1,2 млрд гривен, 601 млн грн исполнительного сбора”, – рассказала она.

По ее словам, по состоянию на сегодня 3,8 млрд гривен алиментов взысканы в пользу детей.

“Наши основные приоритеты: отработка исполнительных производств. На сегодня мы имеем 3,8 млрд гривен алиментов, взысканных в пользу 541 тысячи детей с начала года. 47,9 тысяч погасили задолженность по алиментам в полном объеме. 39,5 тысяч исполнительных документов отозваны взыскателями в связи с отсутствием претензий к должнику. Мы работаем на результат”, – добавила она.

По материалам РБК-Украина
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