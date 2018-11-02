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Эксперт объяснил важность скоростных ограничений на дорогах

Эксперт объяснил важность скоростных ограничений на дорогах

Скорость движения автомобилей оказывает значительное влияние на аварийность и смертность на дорогах.

Об этом рассказал руководитель группы институциональных партнеров по обеспечению соблюдения Правил дорожного движения в Украине Эрик Хойруп, передает Сегодня.

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“Например, пешеход попал в ДТП, то у него больше шансов выжить, если скорость автомобиля была меньше”, – отметил Хойруп.

Кроме того, по его словам, не менее важны образование и превентивная деятельность на дорогах.

“Учить поведению на дорогах надо в школах, обучать водителей, а также постоянно повышать их осведомленность. Так, полицейский может останавливать водителя и спрашивать, знает ли он о конкретном нововведении, знает ли он, почему его ввели, и почему важно, чтобы водитель его соблюдал”, – считает руководитель проекта.

Также он отметил, что следует уделять внимание инфраструктурным моментам, причем речь идет не не только о дорожных знаках.

“Например, на местах концентрации аварий можно устанавливать таблички с надписями вроде “На этом месте погибли 284 человека”. На самом деле, это очень влияет на водителей “, – добавил Эрик Хойруп.

По материалам Сегодня
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