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На Фонд регионального развития в 2019 году выделят 9 млрд гривен, - Гройсман

На Фонд регионального развития в 2019 году выделят 9 млрд гривен, - Гройсман

В проекте государственного бюджета на 2019 год запланировано увеличение финансирования Государственного фонда регионального развития (ГФРР) на 3,1 млрд грн до 9,1 млрд грн.

Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

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Гройсман напомнил, что за счет ГФРР в Украине строятся и ремонтируются школы, садики, больницы, дороги, мосты.

По его данным, в 2017 году за деньги ГФРР было построено или отремонтировано 399 таких объектов, финансирование фонда тогда составило 3,5 млрд грн. В 2018 году на работу ГФРР было выделено 6 млрд грн.

Премьер-министр отметил, что общины могут самостоятельно выбирать, какие проекты реализовывать в своем регионе за счет ГФРР.

По материалам РБК-Украина
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