Количество легально работающих украинцев выросло за месяц на 150 тысяч

Реализованные правительством шаги по детенизации заработных плат дают эффект: только за месяц количество легально работающих граждан выросло по меньшей мере на 150 тысяч, а поступления в Пенсионный фонд до конца года вырастут не менее чем на 1,1 млрд грн.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя промежуточные результаты правительственной кампании против нелегальной занятости.

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«Вопрос зарплат – это вопрос защиты людей. Мы несем ответственность за миллионы работающих. Должны усилить координацию и защитить интересы людей труда. Люди, которых выводим из тени, будут получать белую зарплату, а следовательно, будут иметь право на достойную пенсию», – сказал Гройсман.

По его словам, процесс детенизации стартовал в октябре – по инициативе главы правительства и в тесной кооперации сразу нескольких ведомств: Министерства финансов, Министерства социальной политики, Пенсионного фонда, Государственной фискальной службы и Государственной службы по вопросам труда. Союзником Кабинета Министров в этой борьбе является легальный бизнес, который работает в правовом поле, платит все налоги и активно поддерживает социальные программы на своих предприятиях. Такой труд – ориентир для предпринимателей. А на нарушителей законодательства будут накладывать штрафы.

Однако, как подчеркнул премьер-министр, штраф – не самоцель. Важно искоренить практику выплаты зарплат «в конвертах». Ведь пенсию в конвертах никто платить не будет. И претензии предъявлять за минимально начисленные выплаты будет некому.

«Защиту прав работающих людей будем продолжать ежедневно и системно. Ежемесячно буду спрашивать, сколько людей вывели из тени. Поручаю также еженедельно проводить оперативные совещания. Наш союзник – легальный бизнес и каждый гражданин Украины», – подчеркнул премьер-министр.