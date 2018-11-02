Великобритания начинает расследование в отношении "индивидуальных цен" на товары онлайн

Великобритания начинает расследование о возможном обмане потребителей.

Основой для расследования стали опасения, что с помощью технологий, в том числе искусственного интеллекта и ботов, персональные данные покупателей используются для установления индивидуальных цен.

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“Важно понимать, как достижения в области технологий влияют на потребителей. Надо знать, как лучше всего защитить людей от обмана”, – заявил исполнительный директор Competition and Markets Authority (CMA) Андреа Косчелли.

Согласно исследованию органа контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции, на основе информации, собранной о человеке, могут формироваться “персонализированные” цены в ущерб другим покупателям. Для этого может использоваться такая информация, как история поездок или геолокация, дата рождения или семейное положение.

Эксперты также изучат такое явление, как “динамическое ценообразование”, когда цены на онлайн-услуги устанавливаются в зависимости от спроса и колеблются в зависимости от времени суток или доступности.