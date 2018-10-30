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Латвия взяла под контроль всю интернет-торговлю

Латвия взяла под контроль всю интернет-торговлю

Латвийские интернет-коммерсанты будут обязаны информировать Службу госдоходов о покупках не только юридических лиц, но и о приобретениях всех клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба сейма Латвии.

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В Службу госдоходов должна будет поступать вся информация об электронных платежах жителей Латвии. Таким образом можно будет отследить незаконную коммерческую деятельность и выявить тех, кто скрывает часть доходов.

Предоставлять информацию СГД будут обязаны и почтовые службы. Это поможет обнаружить тех, кто нелегально отправляет товары заказчикам.

Ранее СГД выявила более 20 иностранных интернет-сайтов, владельцы которых регулярно поставляют товары и оказывают услуги жителям Латвии. Не исключено, что за иностранными доменами скрываются латвийские граждане, которые не хотят регистрироваться как налогоплательщики и тем самым наносят урон государственному бюджету. Новые поправки к законодательству дают государству возможность блокировать такие домены.

По материалам Комментарии
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