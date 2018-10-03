В Латвии начнут выпускать легендарный советский микроавтобус

В Латвии зарегистрировали предприятие SIA Rigas Autobusu Fabrika, RAF. Компания будет выпускать микроавтобусы “РАФ”.

На Рижском заводе начнут выпускать городские электрические микроавтобусы, троллейбусы и гибридные автобусы. Транспорт будет иметь собственный запас хода и будет подзаряжаться от городской контактной сети.

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Микроавтобус “РАФ-2203 Латвия” выпускали с 1976 по 1997 годы на Рижской автобусной фабрике. Он стал самым массовым автомобилем такого класса в Советском Союзе.

В РАФ был несущий цельнометаллический кузов длиной 4,98 м. Спереди расположен двигатель ЗМЗ объемом 2,4 л. Его мощность 85 л.с.

Автомобиль имел несколько модификаций. Самая распространенная – 12-местный микроавтобус. “РАФ” также использовали медицинские службы, милиция, таксомоторные и различные государственные службы, такси. Лишь в начале 2000-х их вытеснили из сектора пассажирских перевозок.