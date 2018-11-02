В Украине вступил в силу новый порядок таможенного контроля воздушных судов

В Украине вступил в силу новый порядок выполнения таможенных формальностей на воздушном транспорте.

Соответствующий приказ Министерства финансов от 3 августа 2018 года № 671 вступил в силу 4 ноября 2018 года.

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Согласно приказу, таможенный контроль воздушных судов и товаров, перемещаемых ими через таможенную границу Украины, осуществляется органом доходов и сборов в формах и объеме, определенных по результатам применения системы управления рисками, в том числе с использованием информационных технологий, и завершается таможенным оформлением.

Вместе с тем, органы доходов и сборов в пунктах пропуска для воздушного сообщения взаимодействуют с госорганами, которые осуществляют санитарно-эпидемиологический, ветеринарно-санитарный, фитосанитарный, экологический, радиологический контроль, контроль за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных, координируют их работу в зонах таможенного контроля.

Документом определены особенности таможенного контроля и оформления воздушных судов, выполняющих международный рейс; контроля за реэкспортом/реимпорта воздушных судов и тому подобное.

Согласно Приказа № 671, ГФС Украины должна доработать соответствующие программные модули автоматизированной системы таможенного оформления «Инспектор».