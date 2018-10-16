В Кабмине рассказали, когда на таможне установят электронные сканеры

До конца года на таможне будут установлены электронные сканеры.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Гройсман подчеркнул, что в Украине необходимо минимизировать теневой сектор экономики.

“Нам нужно минимизировать теневой сектор экономики. В том числе, детенизация зарплат, которая полностью влияет на выплату пенсий украинцам. Также детенизация, которая касается таможни. Детенизация самой таможни, где мы работаем над тем, чтобы сейчас, я думаю, что до конца года будут установлены уже первые электронные сканеры”, – сообщил премьер-министр.