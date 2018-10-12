ГФС создаст веб-портал «Единое окно для международной торговли»

В Государственной фискальной службе началась доработка программного обеспечения, которое используется таможнями при таможенном оформлении товаров.

Об этом сообщает сайт ГФС.

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После создания единого веб-портала субъекту внешнеэкономической деятельности не нужно будет подавать в таможню бумажные экземпляры разрешительных документов с соответствующими штампами контролирующих органов, а следовательно, плательщики сэкономят на этом много времени.

«Государственные органы будут подавать разрешительные документы в электронном виде на вновь созданный веб-портал, что даст право таможне пропускать товары через таможенную границу Украины без дополнительных контрольных процедур и обеспечит сокращение времени на прохождение контроля», – отметил в. о. председателя ГФС Александр Власов.

Согласно закону, также сокращается количество контролирующих органов на границе и количество разрешительных документов, необходимых для таможенного контроля и таможенного оформления товаров.

«Сотрудники таможни будут проверять разрешительные документы, которые ранее проверялись должностными лицами Государственной экологической инспекции, а контролировать уровень радиоактивного загрязнения транспортных средств и грузов получили полномочия сотрудники пограничной службы», – сообщил Власов.

В то же время отменяются санитарно-эпидемиологический и экологический контроль товаров при их перемещении через таможенную границу Украины, а при вывозе товаров за пределы таможенной территории Украины государственные виды контроля вообще проводиться не будут.

Для реализации всех нововведений ГФС дан 6-месячный срок. За это время необходимо утвердить нормативно-технический документ – набор гармонизированных сведений для предоставления через единый государственный информационный веб-портал «Единое окно для международной торговли». Также будет подготовлен перечень сведений, которые подаются в «единое окно» органами государственной власти, и определены содержание и формат этих данных.

Кроме того, в ближайших планах – проведение встречи с Минприроды, Госэкоинспекцией с целью обмена опытом по контролю пестицидов и агрохимикатов, отходов, ГМО, водных биоресурсов, образцов видов дикой фауны и флоры, являющихся объектами регулирования Конвенции CITES, а также организация учебных семинаров для работников таможен по этим вопросам.