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Гройсман объяснил, что может обеспечить новое качество экономики

Гройсман объяснил, что может обеспечить новое качество экономики

Украинские дороги, порты и железная дорога являются точками экономического роста, их системная модернизация приведет к новому качеству экономики и раскрытию нашего потенциала.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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“Системная модернизация инфраструктуры должна привести к новому качеству развития национальной экономики. И Укрзализныця играет здесь чрезвычайно важную роль, ведь формирует 3% ВВП и помогает экономике развиваться. Сегодня мы системно поддерживаем железную дорогу, начали обновлять подвижной состав. Значительные инвестиции уже направлены на восстановление того, что годами стояло заброшенным”, – сказал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что качественная работа железной дороги – один из наиболее актуальных вопросов и для государства, и для бизнеса. Именно поэтому очень востребованы новые управленческие, технические и технологические решения в логистике и использовании имеющихся основных фондов.

“Возможности Украины растут. И от вас зависит, насколько мы можем ускоряться. Укрзализныця – это отдельная страница развития нашего государства. Это прекрасное предприятие, которое имеет огромные возможности развития. Будущее железной дороги будет ярким”, – сказал Гройсман.

По материалам УКРИНФОРМ
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