Гройсман рассчитывает на принятие бюджета-2019 до 1 декабря

Принятие проекта бюджета на 2019 год до 1 декабря является важным элементом стабильности.

Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

“Нам очень нужна стабильность. Критически важным элементом этой стабильности является принятие бюджета украинским парламентом до 1 декабря. Я считаю, что это должна быть очень реалистичная задача: расходы и доходы сбалансированы. Любое отклонение расходов от доходов – это новый кризис”, – подчеркнул Гройсман.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 октября приняла в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2019 год.

Согласно документу, прогноз доходов сводного бюджета на 2019 год определен с учетом текущего исполнения бюджета, изменений в налоговое и бюджетное законодательство, и составляет 1 292,7 млрд грн. Финансирование общего фонда государственного бюджета в 2019 году планируется за счет государственных внутренних и внешних заимствований.