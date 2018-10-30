В Молдове хотят ввести страховую ответственность за задержаные рейсы и потерянный багаж

Парламент Молдовы в первом чтении одобрил законопроект о минимальных страховых требованиях в случае причинения вреда пассажирам, багажу, грузам и почтовым отправлением.

Об этом сообщает сайт парламента Молдовы.

Закон устанавливает режим гражданской ответственности авиаперевозчиков в Молдове за убытки, причиненные пассажирам, багажу, товарам, почтовым отправлением и третьим лицам, а также минимальный лимит страховых сумм для покрытия гражданской ответственности.

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Рассчитывать суммы компенсаций авиакомпании будут по курсу специальных прав заимствований (1 СДР = 23,7 лея).

Размер минимального страхования гражданской ответственности перед пассажирами в случае смерти или телесных повреждений, полученных в аварии, составит 250 тысяч специальных прав заимствования (5,9 млн леев или 9,7 млн гривен).

Если пассажир пострадал из-за задержки рейса, объем минимального страхования гражданской ответственности составит 4 тысячи 694 СПЗ (111 тысяч леев или 182 тысячи гривен).

За повреждение или потерю багажа пассажиру предлагают выплачивать минимум 1 тысячу 131 СПЗ (27 тысяч леев или 44 тысячи гривен). За килограмм товара – 19 СПЗ (450 леев или 740 гривен).

Если в результате аварии пассажиры погибли или получили травмы, авиаперевозчик будет выплачивать компенсации семьям.

Причины установления таких высоких сумм ответственности за задержку рейсе не уточняются. Автор законопроекта, правительство Молдовы, декларирует, что хочет ввести в Молдове действие регламента ЕС 785/2004 о страховании гражданской ответственности перевозчиков, но этот документ не содержит упоминаний о страховании на случай задержки рейсов.

За нарушение минимальных страховых требований Орган гражданской авиации Молдовы сможет аннулировать авторизацию авиакомпании или разрешение на выполнение полетов. Закон распространяется в отношении всех авиаперевозчиков и операторов воздушных судов, которые летают в воздушном пространстве Молдовы.

Требования не коснутся самолетов военных, таможенных или полицейских служб, парапланов и моторных дельтапланов.

Проект закона парламент еще должен принять в окончательном чтении.