Украинский международный аэропорт “Борисполь” попал в глобальный антирейтинг популярности.

Список обнародовало немецкое издание Handelsblatt.

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“Опоздание с рейсами, плохое настроение и потребности в улучшениях сервиса: в этих аэропортах пассажиры разочарованы”, – отмечает издание, добавляя рейтинг из 10 аэропортов.

Украинский аэропорт “Борисполь” в нем – на седьмой строчке.

“Сервис в Киеве, кажется, не является плохим сам по себе. Но существуют большие проблемы с пунктуальностью. Кроме того, аэропорт слишком мал для того, чтобы встречать толпы людей в таком большом городе, как Киев. Поэтому, основываясь на данных определенных замечаний в социальных сетях, особенно в позднее время наблюдаются долгие часы ожидания и большие очереди”, – пишет издание.

Оценка аэропорта “Борисполь” – 6,03. Так, пунктуальность рейсов в столичном аэропорту оценили в 4,3, качество сервиса – на 8,0, а настроение пассажиров – на 4,9 из 10.

Десятка самых популярных в мире аэропортов по версии AirHelp выглядит так:

1. Международный аэропорт Кувейт (Кувейт);

2. Лондонский аэропорт Станстед (Англия);

3. Международный аэропорт Лион-Сент-Экзюпери (Франция);

4. Аэропорт Париж-Орли (Франция);

5. Аэропорт Стокгольм-Бромма (Швеция);

6. Аэропорт Манчестер (Англия);

7. Международный аэропорт “Борисполь” (Украина);

8. Аэропорт Эдинбург (Шотландия);

9. Международный аэропорт Бордо-Мериньяк (Франция);

10. Аэропорт Эйндховен (Нидерланды).

Всего был оценен 141 аэропорт по шкале от 0 до 10. Самым популярным в этом году является международный аэропорт Хамад в столице Катара Дохе с общей оценкой 8,77.