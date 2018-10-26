В Стамбуле открывают новый аэропорт

В годовщину создания Турецкой Республики в Стамбуле с участием президента Турции Эрдогана открывают новый аэропорт.

По словам турецкого президента, он станет крупнейшим аэропортом в мире.

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Аэропорт начнет работу с ограниченным количеством рейсов. Ожидается, что он заработает на полную мощность к концу этого года. На первом этапе аэропорт будет обслуживать 90 миллионов пассажиров ежегодно.

Через десять лет аэропорт будет занимать около 7,5 тыс. гектаров с шестью взлетными полосами, и будет обслуживать до 200 миллионов путешественников в год. Это почти вдвое больше трафика в нынешнем крупнейшем в мире аэропорту – Хартсфилд-Джексоне в Атланте, США.

Аэропорт отличается энергоэффективностью и высокотехнологичной ситемой безопасности. В нем будут выполняться почти все главные рейсы уже в конце декабря, когда главный аэропорт им. Ататюрка будет закрыт. Еще один аэропорт в азиатской части Стамбула – Сабиха Гекчен, который принимает почти 31 млн пассажиров ежегодно, продолжит свою работу.

Новое название аэропорта должен объявить президент Эрдоган.

Местная авиакомпания Turkish Airlines запустила первые рейсы из нового аэропорта в три местных направления: Анкара, Анталия и Измир. Она также будет летать в Баку (Азербайджан) и Эркан – на север Кипра.