Аэропорт Киев вложит 630 млн гривен в реконструкцию и расширение основного терминала

Международный аэропорт Киев им. Игоря Сикорского (Жуляны) инвестирует в реконструкцию основного терминала А 630 млн гривен.

Площадь терминала увеличится на 9,5 тыс. кв. метров с 14 тыс. кв. метров.

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“Расширение площади терминала на 9,5 тыс. кв. метров позволит увеличить его пропускную способность вдвое”, – сообщили в аэропорту.

Сейчас терминал может пропускать около 700 человек в час.

В мае глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский оценивал необходимые инвестиции в расширение терминала А в 500 млн гривен. Он заявлял, что проект завершат до мая 2019 года.

Установка каркаса новой секции международного терминала началась в июле.

Кроме того, в аэропорту надеются реконструировать и удлинить взлетно-посадочную полосу на 600 метров.

Ориентировочная стоимость этого проекта составляет 84 млн евро. В результате его реализации ВПП должна получить характеристики, которые позволят принимать более тяжелые воздушные суда Airbus А321 и Boeing 737-900.