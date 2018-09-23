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Парковка в украинских аэропортах: названы самые дешевые места (таблица)

Парковка в украинских аэропортах: названы самые дешевые места (таблица)

Парковка в украинских аэропортах остается недешевым удовольствием, потому многие пассажиры при путешествиях на неделю-другую не пользуются своими автомобилями, а вызывают такси.

Самые высокие тарифы на аренду места до 7 дней были зафиксированы в столичном аэропорту Жуляны — 2010 грн., говорится в исследовании AirHelp. На втором месте в ценовом рейтинге расположились две авиагавани — «Борисполь» и Одесса, с ценником в 1050, а на третьем — Львов (315 грн.).

Совсем по-другому выглядит рейтинг самых дешевых мест, когда речь идет о плате за посуточную парковку. Его возглавил Борисполь с Одессой, а за ними идет Харьков и Львов.

Что касается почасовой парковки, то в этом сегменте самый выгодный тариф предлагает Харьковский аэропорт — 15 грн./ч, за которым идут все остальные авиагавани.

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По материалам УБР
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