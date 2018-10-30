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LG готовит скручивающийся телевизор

LG готовит скручивающийся телевизор

Engadget ознакомился с внутренними документами LG, проливающими свет на то, какие новинки компания собирается представить на CES 2019.

В экспозиции будут показаны скручивающиеся телевизоры.

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Прототипы таких устройств уже демонстрировались на выставке CES 2018. Теперь LG собирается представить улучшенные версии гибких ТВ-панелей.

В основе решений лежит технология органических светодиодов (OLED). Когда дисплей не используется, его можно спрятать внутрь корпуса основания, свернув в рулон. Компактные размеры экрана в свёрнутом виде позволяют его легко перемещать и хранить.

LG продемонстрирует на CES 2019 смартфон с гибкой конструкцией.

Компания покажет и другие передовые разработки. Это бытовая техника, компьютерные устройства, новейшие решения в области робототехники и пр.

По материалам 3dnews.ru
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