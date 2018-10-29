LG запатентовала смартфон с многомодульной камерой

Сетевые источники обнародовали патентную документацию LG на новые разработки в области дизайна мобильных устройств.

Как можно видеть на представленных изображениях, южнокорейская компания проектирует смартфоны с многомодульной основной камерой. У таких устройств камера в тыльной части будет объединять три или четыре сенсора.

Кроме того, сзади расположится дактилоскопический сканер для биометрической идентификации пользователей по отпечаткам пальцев.

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Иллюстрации говорят о том, что для новых аппаратов не предусмотрено использование дисплея с вырезом в верхней части. Вместо этого фронтальная камера и датчики расположатся над экраном.

Изображения также говорят о том, что смартфоны получат дисплей с узкими боковыми рамками. В боковых частях расположатся физические кнопки управления.

Отмечается, что заявки на патенты были поданы около двух лет назад — в декабре 2016 года. Не исключено, что LG в обозримом будущем анонсирует новые мобильные устройства с описанной конструкцией.