Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 24 0

LG запатентовала смартфон с многомодульной камерой

LG запатентовала смартфон с многомодульной камерой

Сетевые источники обнародовали патентную документацию LG на новые разработки в области дизайна мобильных устройств.

Как можно видеть на представленных изображениях, южнокорейская компания проектирует смартфоны с многомодульной основной камерой. У таких устройств камера в тыльной части будет объединять три или четыре сенсора.

Кроме того, сзади расположится дактилоскопический сканер для биометрической идентификации пользователей по отпечаткам пальцев.

Читайте также: LG готовится к запуску платёжного сервиса Pay Quick для онлайн-покупок

Иллюстрации говорят о том, что для новых аппаратов не предусмотрено использование дисплея с вырезом в верхней части. Вместо этого фронтальная камера и датчики расположатся над экраном.

Изображения также говорят о том, что смартфоны получат дисплей с узкими боковыми рамками. В боковых частях расположатся физические кнопки управления.

Отмечается, что заявки на патенты были поданы около двух лет назад — в декабре 2016 года. Не исключено, что LG в обозримом будущем анонсирует новые мобильные устройства с описанной конструкцией.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина