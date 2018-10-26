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LG готовится к запуску платёжного сервиса Pay Quick для онлайн-покупок

LG готовится к запуску платёжного сервиса Pay Quick для онлайн-покупок

Компания LG не так давно запустила собственный платёжный сервис LG Pay, который пока доступен всего в нескольких странах.

И пока LG Pay не успел добраться, к примеру, в Европу, компания регистрирует торговую марку LG Pay Quick, причём регистрирует её и в Южной Корее, и в США, и в Европе. Судя по всему, LG Pay Quick будет аналогом Samsung Pay mini. То есть это будет платёжный сервис для оплаты товаров онлайн, а не в магазине.

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Когда и где он будет запущен впервые, пока не сообщается, но можно предположить, что это случится в ближайшее время, а первым рынком станет родина LG.

По материалам internetua.com
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