В ГМС назвали количество выданных с начала года загранпаспортов

С начала 2018 года Государственная миграционная служба Украины (ГМС) выдала гражданам более 4,2 миллиона паспортов для выезда за границу.

Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

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Также в миграционной службе отметили, что с начала года было оформлено более миллиона ID-карт.

В течение октября органы миграционной службы выдали около 330 тыс. загранпаспортов и более 120 внутренних паспортов в виде ID-карт.

В ГМС напомнили, что, согласно постановлению Кабмина от 3 октября 2018 года, паспорта граждан Украины образца 1994 года (в виде книжечки, – ред.) будут признаны недействительными, если на три месяца будет просрочен срок вклеивания фотографии.

Речь идет об обновлении фотографии в паспорте по достижению 25 и 45 лет. Если срок истекает, то паспорт старого образца уничтожат и выдадут удостоверение личности нового образца в виде ID-карты.