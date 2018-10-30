Депозитные ставки в III квартале продолжали расти

Национальный банк отмечает в III квартале увеличение объемов валютных депозитов как населения, так и бизнеса.

“Объем гривневых вкладов населения незначительно сократился, а бизнеса – остался на уровне предыдущего квартала. В целом объем депозитного портфеля населения в июле-сентябре остался неизменным, а бизнеса – незначительно вырос”, – говорится в сообщении.

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Процентные ставки по депозитам продолжали расти вследствие сохранения Нацбанком жесткой монетарной политики с повышением учетной ставки до 18% годовых в сентябре, а также конкуренции между банками за депозиты бизнеса.

Средняя стоимость 12-месячных вкладов физических лиц в гривне выросла на 0,9 п. п. до 15% годовых, в долларах США – на 0.2 п. п. до 3,5% годовых. При этом ставки по шести-, девяти – и двенадцатимесячным вкладам почти не отличались.

Стоимость новых кредитов корпорациям выросла на 0,5 п. п. до 17,5% годовых, вместе с тем ставки по кредитам населению снизились на 0,6 п. п. до 29,7% годовых.

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