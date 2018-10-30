"Укравтодор" заключил контракт с азербайджанской компанией на ремонт трассы за 131 млн евро

Руководитель “Укравтодора” Славомир Новак и гендиректор компании AzVirt LLC (Азербайджан) подписали 31 октября контракт на капитальный ремонт дороги М-01 на участке Киев – транспортный узел Копти протяженностью 80 километров.

Общая стоимость контракта составляет 131,55 млн евро (без НДС). Срок выполнения работ – 730 дней, сообщили в “Укравтодоре”.

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Капитальный ремонт трассы М-01 выполняется за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

“Приятно, что еще одна известная компания выходит на украинский рынок строительства дорог. Это первый ваш проект в Украине. Вы победили в международном тендере среди 13 компаний-претендентов”, – отметил на церемонии подписания Новак. По его словам, работы должны быть завершены в течение двух лет.

Ремонт компания AzVirt будет проводить на трех участках М-01:

1) 18,7 – 37,0 км (объездная Броваров), стоимость – 31,196 млн евро без НДС;

2) 37,0 – 61,2 км (между крайним пунктом обхода Броваров и границей Киевской и Черниговской областей), стоимость – 47,053 млн евро без НДС;

3) 61,2 – 98,8 км (между границей Киевской и Черниговской областей и транспортным узлом Копти), стоимость – 53,308 млн евро без НДС.

Процедура определения Службы независимого инженера-резидента по техническому надзору за выполнением работ по реконструкции и капремонту указанных участков трассы М-01 будет завершена в ближайшее время, отметили в “Укравтодоре”.