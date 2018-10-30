Австралийская почта упрощает использование криптобирж

Почтовая служба Австралии использует технологию цифровой идентификации, позволяющую криптобиржам значительно упростить процесс покупки криптовалюты.

Используя сервис «Digital iD» от Australian Post, австралийцам больше не придется тратить несколько дней или даже недель, ожидая проверки личности на криптобирже, прежде чем начать торговлю криптовалютами, что в настоящее время происходит из-за законов KYC и AML в стране. Вместо этого они могут завершить свои процедуры регистрации всего за несколько минут.

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Главным следствием использования Digital iD является то, что основной барьер для принятия криптовалюты, с которым традиционно сталкиваются криптобиржи — сложность подтверждения личности клиентов — был устранен одним соглашением.

Вместо того, чтобы неоднократно раскрывать данные собственных документов для различных платформ, что само по себе представляет собой значительный риск для безопасности пользователей, теперь пользователям необходимо один раз получить Digital iD от Australian Post, а после можно использовать этот цифровой идентификатор на любых платформах, интегрированных с сревисом.

Пользователям также предоставляется возможность решить, какие именно данные они хотят раскрыть, каждый раз, когда они связывают свой Digital iD с новой платформой, что снижает их подверженность угрозам безопасности. Одной из первых компаний, которая начала использование новой технологии является Digital Surge — основанная на Брисбене криптовалютная платформа, которая позволяет пользователям оплачивать счета с помощью криптовалюты, а также покупать и продавать крипто с целью инвестиций или трейдинга.

Помимо Digital Surge, Digital iD в настоящее время уже используется еще двумя другими крипто-платформами — Coinjar и Coin Loft.

Долгосрочные последствия упрощения процесса управления идентификацией данных еще предстоит понять, но ряд наблюдателей считают, что это может быть толчком для привлечения значительного числа новых австралийских инвесторов в криптосферу, поскольку это избавляет их от стресса и риска проверки личности на криптобиржах.