Эксперты назвали Топ-10 крупнейших мировых финтех-компаний

Финтех-компании, предоставляющие услуги от цифровых платежей и кредитования до технологий страхования и нео-банковских услуг, привлекают инвестиции рекордными темпами.

Об этом говорится в ежегодном отчете “2018 Fintech100” от инвестиционной компании H2 Ventures и KPMG Fintech.

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В Топ-10 компаний вошли:

Ant Financial (Китай)

JD Finance (Китай)

Grab (Сингапур)

Baidu (Du Xiaoman Financial) (Китай)

Sofi ( США )

) Oscar Health ( США )

) Nubank (Бразилия)

Robinhood ( США )

) Atom Bank (Великобритания)

Lufax (Китай)

В списке 100 компаний преобладает США, разместив 18 компаний, в том числе три из них вошли в десятку лучших. Далее следует Великобритания, которая представила 12 компаний, и Китай с 11 компаниями. Австралия и Сингапур представили 7 и 6 компаний в сфере финансовых технологий соответственно.

При этом китайские компании доминируют в верхней части списка.

Всего в отчете представлено 34 финансовых компании (занимаются осуществлением платежей), за ними следуют 22 кредитных компании, 14 компаний по управлению активами и 12 компаний, работающих в сфере технологий страхования. “Мульти”-финтех компании, предлагающие широкий спектр финансовых технологий для клиентов, доминируют в верхней части списка.

“Компании, находящиеся в списке 2018 года, привлекли более 52 млрд. долларов венчурного капитала, удвоив общую сумму по сравнению с прошлым годом, и более чем 27 млрд долларов капитала в течение последних 12 месяцев, что составляет рост на 366% в течение прошлого года” , – сообщил партнер-основатель H2 Ventures Бен Хип.

“Учитывая большие объемы финансирования, 26 компаний в Fintech100 за последние двенадцать месяцев привлекли 100 млн долларов каждая. Первые четыре компании в рейтинге Leading 50 привлекли более 1 млрд. долларов только за последние 12 месяцев”, – отметил Хип.