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В Украине выросла задолженность населения по оплате коммунальных услуг

В Украине выросла задолженность населения по оплате коммунальных услуг

Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец сентября 2018 года составила 38,2 млрд грн, что на 5,9 млрд грн больше, чем на начало года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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По данным статистического ведомства, на конец сентября 2018 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 16,8 млрд грн, за централизованное отопление и поставки горячей воды – 10,0 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 4,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 3,0 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,6 млрд грн за поставки электрической энергии – 3,8 млрд грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч) на одного владельца лицевого счета в сентябре 2018 года составили 608,4 грн.

Согласно данным Госстата, в сентябре 2018 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 4,4 млрд грн (115,7% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии – 2,7 млрд грн (101,1%).

По материалам РБК-Украина
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