Как в Украине вырастет коммуналка: прогноз до 2021 года (инфографика)

По состоянию на август минимальная зарплата составляет 3 тысячи 723 гривны, к декабрю следующего года она может вырасти на 10,3% – до 4,3 тысячи гривен.

Наибольший ее рост эксперты прогнозируют в декабре 2020 года – на 20,9% (5,2 тысячи гривен), а в декабре 2021 года – на 19,3% (6 тысяч 150 гривен).

При этом вместе с минималкой прогнозируют значительный рост тарифов. С 1 августа украинцы стали платить за горячую воду 74,52 гривны за кубометр. До 2021 года эта цена может возрасти почти в два раза – до 128,42 гривны.

Рост на 20% возможен уже в декабре этого года. Холодная вода и водоотвод, за который сейчас мы платим 16,72 гривны за кубометр, в следующем году может подорожать более чем на 38%