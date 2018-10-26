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В МЭРТ рассказали, когда Украина и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле

В МЭРТ рассказали, когда Украина и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле

Украина подпишет соглашение о свободной торговле с Израилем до конца 2018 года.

Об этом на заседании правительства 31 октября заявил первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает Сегодня.

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“Соглашение будет подписано до конца года. Израиль станет 46-й страной, с которой Украина имеет свободную торговлю”, – рассказал Кубив.

Также о свободной торговле Украина сейчас договаривается с Сербией – о приверженности подписанию соглашения о ЗСТ заявил президент Александар Вучич. Президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил, что рост товарооборота Украины с Сербией в первом квартале текущего года составил 34%.

Непростой переговорный процесс идет по зоне свободной торговли Украины и Турции – как у Киева, так и у Анкары есть свое мнение по чувствительным товарным позициям, хотя в целом 90% соглашения о ЗСТ с Турцией уже готово, рассказал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

По материалам Сегодня
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