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Товарооборот между Украиной и США в этом году превысил $2,5 млрд – Кубив

Товарооборот между Украиной и США в этом году превысил $2,5 млрд – Кубив

Товарооборот между Украиной и США в январе-августе текущего года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,6 млрд долларов США.

Об этом сообщил первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время церемонии открытия программы официальной торговой миссии США, прибывшей с визитом в Украину, пишет Сегодня.

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“Двусторонняя торговля на протяжении восьми месяцев 2018 года возросла на 16% и составила почти 2,6 млрд долларов. Экспорт в США вырос почти на 32%, а импорт – на 11%”, – рассказал Кубив.

Стоит отметить, что торговая миссия США в Украине представлена двенадцатью компаниями, которые представляют американское сельское хозяйство, энергетику, инфраструктуру и IТ-сектор.

Всего в рамках работы миссии планируется провести более 60 встреч между представителями американского и отечественного бизнеса.

Как подчеркнула во время церемонии открытия посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович, подобная миссия является первой за последние десять лет, что является подтверждением того, что взаимоотношения двух стран двигаются в правильном направлении.

По материалам Сегодня
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