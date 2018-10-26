Google упростила создание документов с помощью доменных имён

Компания запустила несколько доменов верхнего уровня, которые позволяют быстро создавать документы в «Google Документы» и «Сайты Google».

Нужно набрать ключевое слово и добавить к ним домен .new. После этого пользователя перенаправит на соответствующий сервис с уже созданным документом. К примеру, при переходе на doc.new откроется текстовый редактор с пустым документом.

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Всего пока запущено 15 доменов. Для текстовых документов это:

doc.new;

docs.new;

document.new.

Для таблиц:

sheet.new;

sheets.new;

spreadsheet.new.

Для презентаций:

slide.new;

slides.new;

deck.new;

presentation.new.

Веб-формы создаются по адресам:

form.new;

forms.new.

Сайты с помощью фирменного сервиса:

site.new;

sites.new;

website.new.

Технически эти адреса выступают ярлыками для запуска определённых функций.