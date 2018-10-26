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Google упростила создание документов с помощью доменных имён

Google упростила создание документов с помощью доменных имён

Компания запустила несколько доменов верхнего уровня, которые позволяют быстро создавать документы в «Google Документы» и «Сайты Google».

Нужно набрать ключевое слово и добавить к ним домен .new. После этого пользователя перенаправит на соответствующий сервис с уже созданным документом. К примеру, при переходе на doc.new откроется текстовый редактор с пустым документом.

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Всего пока запущено 15 доменов. Для текстовых документов это:

doc.new;
docs.new;
document.new.

Для таблиц:

sheet.new;
sheets.new;
spreadsheet.new.

Для презентаций:

slide.new;
slides.new;
deck.new;
presentation.new.

Веб-формы создаются по адресам:

form.new;
forms.new.

Сайты с помощью фирменного сервиса:

site.new;
sites.new;
website.new.

Технически эти адреса выступают ярлыками для запуска определённых функций.

По материалам Hubs
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