Google упростила создание документов с помощью доменных имён

Компания запустила несколько доменов верхнего уровня, которые позволяют быстро создавать документы в «Google Документы» и «Сайты Google».
Нужно набрать ключевое слово и добавить к ним домен .new. После этого пользователя перенаправит на соответствующий сервис с уже созданным документом. К примеру, при переходе на doc.new откроется текстовый редактор с пустым документом.
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Всего пока запущено 15 доменов. Для текстовых документов это:
doc.new;
docs.new;
document.new.
Для таблиц:
sheet.new;
sheets.new;
spreadsheet.new.
Для презентаций:
slide.new;
slides.new;
deck.new;
presentation.new.
Веб-формы создаются по адресам:
form.new;
forms.new.
Сайты с помощью фирменного сервиса:
site.new;
sites.new;
website.new.
Технически эти адреса выступают ярлыками для запуска определённых функций.