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Google упростил удаление истории поиска

Google упростил удаление истории поиска

Google дала пользователям возможность просматривать и удалять историю поиска прямо из поисковой системы.

Об этом сообщает пресс-служба Google.

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Теперь пользователям не нужно будет посещать центр управления данными “Аккаунт Google”, чтобы удалить эти сведения и изменить другие параметры конфиденциальности.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно перейти в меню Google и выбрать пункт “Ваши данные в Поиске”. Здесь будет доступна информация о последних поисковых запросах и посещенных сайтах, а также о том, как Google использует эти данные, и кнопки для их удаления.

К концу года это нововведение также будет добавлено в карты и другие продукты Google.

По материалам Економічна Правда
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