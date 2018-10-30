В Excel можно будет совершать криптоплатежи

Биткоин-разработчиком и директором консалтинговой фирмы Bitcoin Advisory Пьером Рошаром был анонсирован запуск специального плагина для Microsoft Excel, позволяющего проводить транзакции Lightning Network (LN) прямо из приложения.

Это позволит отправлять LN-платежи с помощью нескольких кликов.

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Об возможной разработке такого плагина Рошар говорил еще несколько недель назад, аргументировав это тем, что Microsoft Excel – самая популярная программа среди бухгалтеров и финсотрудников, а именно они проводят большинство платежей.

Плагин также был презентован в рамках мероприятия Lightning Residency. На презентации Рошар заявил, что главной его целью было создать интерфейс, который понравится широкой аудитории.

В скором времени будет опубликовано видео с демонстрацией работы плагина. Ключи будут храниться в кошельке LND, а Excel будет использоваться как интерфейс для взаимодействия с ним.

По словам Рошара, разработку плагина должны завершить к концу октября.