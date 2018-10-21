Visa интегрирует блокчейн-технологию Hyperledger

Visa интегрирует разработки Hyperledger Fabric перед коммерческим запуском своего собственного блокчейн-сервиса для корпоративных платежей в первом квартале 2019 года.

Блокчейн-платформа Visa B2B Connect корпоративного платежного гиганта позволит осуществлять трансграничные платежи между предприятиями, используя технологии IBM и инфраструктуру Hyperledger Fabric с открытым исходным кодом.

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Как сообщалось почти два года назад, Visa впервые анонсировала свою блокчейн-платформу, совместно разработанную с блокчейн-стартапом Industry Inc, в качестве альтернативного решения для глобального платежного решения SWIFT для осуществления крупных платежей между компаниями через границы.

Служба позволяет использовать информацию об участнике транзакции, включая номера учетных записей и другие конфиденциальные данные, и имеет уникальный идентификатор для ускорения транзакций, подверженных меньшему количеству мошенничества. По сути, трансграничные корпоративные транзакции, отправляемые через B2B Connect, обрабатываются из банка происхождения непосредственно получателем в банке-бенефициаре.

Включение функциональности Hyperledger Fabric в основные операции Visa поможет улучшить и облегчить финансовые транзакции в масштабируемой сети, чтобы обеспечить «беспроблемный трансграничный процесс платежей с максимальной безопасностью, доверием и прозрачностью», — говорится в пресс-релизе Visa.