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Mastercard и Visa ужесточат условия обслуживания bitcoin-карт

Mastercard и Visa ужесточат условия обслуживания bitcoin-карт

Платежные системы Visa и Masterсard ужесточат требования для сотрудничества с эмитентами bitcoin-карт.

Как сообщает Finance Magnates со ссылкой на источники, изменения коснутся компаний, работающих на ICO и криптовалютах, бинарных опционах, а также участников рынка Forex.

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В апреле Masterсard назвала это направление рискованным и увеличила срок возвратного платежа банком-эмитентом до 540 дней, отмечает издание. Позднее Visa выдвинула похожее требование, отнеся сотрудничество с эмитентами bitcoin-карт к сфере с высоким риском.

По информации источников издания, компании усилят контроль над операторами, которые работают в нерегулируемых юрисдикциях – офшорах и компаниях с недостаточно определенной нормативно-правовой базой.

Masterсard внедрила новые требования в понедельник, 15 октября, Visa намерена это сделать в декабре.

По материалам Финансовый клуб
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