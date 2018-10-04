В МЭРТ рассказали, почему PayPal не хочет заходить в Украину

Международная система денежных переводов PayPal не хочет заходить в Украину, несмотря на многолетние попытки украинской власти убедить руководство этой компании, как собственными усилиями, так и при посредничестве правительства США.

Об этом рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

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“PayPal не хочет заходить в Украину. На самом деле люди верят, что все инвесторы мечтают быть в Украине и единственное, что им мешает, – это плохой украинское правительство, которое их отпугивает. На самом деле пример и PayPal, и той самой IKEA, он скорее о том, что часть инвесторов не хочет быть в Украине. И не хочет быть не из-за того, что у нас плохая страна, потому что плохой бизнес-климат, мы просто не в их планах. Как это – дело не в тебе, дело во мне, которые иногда говорят девушки, только наоборот”, – сказал Нефедов.

Первый заместитель министра рассказал об усилиях, которые прилагала украинская власть для того, чтобы эта система международных переводов зашла на украинский рынок.

“С PayPal ситуация очень простая. Мы сейчас не находимся в перечне приоритетных для них стран. Мы очень надеемся, и мы делаем достаточно много, чтобы эта ситуация изменилась”, – сказал Нефедов.

В отличие от большинства других электронных платежных систем, PayPal работает с настоящими деньгами, а не “титульными знаками”. Для мгновенного пополнения и вывода средств PayPal предлагает прикрепить к счету в системе банковскую карту или счет.