Eni установит на своих АЗС 350-киловаттные зарядки для электромобилей

Eni и IONITY подписали на прошлой неделе рамочное соглашение, предусматривающее установку 180 скоростных зарядных устройств для электромобилей (EV) на автозаправочных станциях итальянской нефтегазовой компании.

IONITY, совместное предприятие Daimler, Ford, BMW и Volkswagen Group с Audi и Porsche, планирует к 2020 г. установить 400 таких станций по всей Европе с таким расчетом, чтобы максимальное расстояние между ними не превышало 120 км.

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IONITY выбрала Eni своим стратегическим партнером в Италии для установки 180 современных зарядных устройств на 30 объектах. Каждая станция будет оснащаться шестью зарядными постами мощностью 350 кВт. Это позволит заряжать существующее и следующее поколение EV менее чем за 20 минут.

Данная инициатива является частью плана Eni по расширению продаж альтернативных видов топлива.

Из общей сети из 4,44 тыс. АЗС, которыми владеет и управляет итальянский энергетический гигант, на 3,5 тыс. станций планируется продавать изготовленное в Венеции премиальное биодизельное топливо Eni Diesel + (15% биодобавок). Еще на 1 тыс. заправок компания намерена продавать LPG и метан.