Eni вышел из проекта с "Роснефтью" на черноморском шельфе

Итальянский энергетический концерн Eni покинул проект с “Роснефтью” по поиску углеводородов на шельфе Черного моря.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В марте 2018 года было завершено бурение первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке Западно-Черноморская площадь, и руководство Eni воспользовалось правом на выход из проекта.

Кроме того, обе компании в настоящее время обсуждают условия временной приостановки проектов на шельфе Баренцева моря.

В мае 2018 года в “Роснефти” опровергали информацию о выходе итальянской компании из совместных проектов. “Eni остается и будет оставаться партнером “Роснефти” в совместных проектах, будет продолжать выполнять свои обязательства до тех пор, пока это будут позволять международные санкции”, – заявил тогда представитель российской компании.

В совместном предприятии доля “Роснефти” составляет 66,67%, доля Eni – 33,33%. По итогам бурения в марте первой сверхглубоководной скважины “Мария-1” не было обнаружено притоков нефти. Фактическая глубина скважины составила 5265 м, глубина моря в точке бурения – 2109 м.

Напомним, в 2014 году США и ЕС ввели санкции в отношении российской нефтяной отрасли, запретив своим резидентам поставлять оборудование и технологии для арктических и шельфовых проектов глубиной свыше 150 м, а также для проектов по добыче сланцевой – трудноизвлекаемой – нефти на суше.