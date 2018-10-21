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За буквы для переименованной станции "Почайна" Киевский метрополитен заплатил 110 тысяч гривен

За буквы для переименованной станции "Почайна" Киевский метрополитен заплатил 110 тысяч гривен

За четыре комплекта букв для станции “Почайна” Киевского метрополитена коммунальное предприятие заплатили 110 тысяч гривен.

Таким образом одна буква для переименованной станции обошлась чуть меньше 4 тысяч гривен.

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“На колейной стене “Почайны” смонтировано название станции. По результатам закупки в системе Prozorro 4 комплекта металлических букв обошлись в 110 тысяч гривен”, – сообщили в КП “Киевский метрополитен” в Facebook.

Полностью работы по установке букв, которые ознаменуют завершения процесса переименования станции, будут проведены в ближайшие дни.

Ранее из-за переименования станции были перепечатаны все карты, которые размещаются в вагонах поездов, заменено название в навигации на каждой станции и пересадочных узлах, информацию внесено во всю необходимую документацию и ресурсы, и тому подобное.

По материалам Зеркало Недели
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